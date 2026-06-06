Un projet immobilier corrompu?

Le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, s'attire les foudres de l’Albanie après avoir lancé un nouveau projet immobilier dans un endroit protégé.

Sa firme, Affinity Partners, souhiate créer complexe touristique sur une île albanaise pourtant protégée, puisqu’on y trouve une réserve naturelle et des espèces protégées.

Des lois ont manifestement été modifiées pour permettre le développement du projet, ce qui a déclenché la colère des habitants qui manifestent contre cet acte qui s’apparente, selon eux, à de la corruption.

Écoutez Guillaume Lavoie, chroniqueur spécialiste de la politique américaine, analyser le tout, samedi, à l’émission Signé Lévesque.