Projets de loi de la CAQ

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin de la session parlementaire, la Coalition avenir Québec accélère le pas pour faire adopter le plus de projets de loi possible.

Mais pour certains textes, comme le projet de constitution québécoise porté par Simon Jolin-Barrette, plusieurs s’inquiètent qu’il soit adopté à la hâte et que les débats nécessaires soient trop limités.

Devant le manque de consensus, l’adoption de la constitution devrait-elle être repoussée ?

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, aborder le tout, mercredi, à l’émission Radio Textos au micro de Marie-Eve Tremblay.