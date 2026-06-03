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Projets de loi de la CAQ

Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?

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Entendu dans

Radio textos

le 3 juin 2026 10:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Constitution québécoise adoptée à la hâte: quelle signification aura-t-elle?
Le minsitre de la Justice Simon Jolin-Barrette. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin de la session parlementaire, la Coalition avenir Québec accélère le pas pour faire adopter le plus de projets de loi possible.

Mais pour certains textes, comme le projet de constitution québécoise porté par Simon Jolin-Barrette, plusieurs s’inquiètent qu’il soit adopté à la hâte et que les débats nécessaires soient trop limités.

Devant le manque de consensus, l’adoption de la constitution devrait-elle être repoussée ?

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, aborder le tout, mercredi, à l’émission Radio Textos au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Je trouve ça surréel juste de parler de course puis de constitution dans la même phrase. [...] Normalement, une Constitution, c'est supposé être un moment fort d'une nation. C'est quelque chose qui aboutit puis qui arrive à la quasi-unanimité. Là, on est en train de se déchirer sur une espèce de document qu'on veut fondateur.»

Patrick Déry

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