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Le Boys Club

Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme

par 98.5

0:00
41:25

Entendu dans

Radio textos

le 5 juin 2026 12:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hugo Meunier
Hugo Meunier

et autres

Surmenage et adrénaline: quand le corps tire la sonnette d’alarme
Radio textos / Cogeco Média

Maxim Martin révèle avec une grande vulnérabilité les raisons de son départ de la radio: un véritable épuisement physique et un signal d'alarme de son cœur qui l'ont forcé à s'arrêter.

En discutant avec Hugo Meunier, ils décortiquent ce besoin toxique de toujours dire «oui» aux projets et cette dépendance à l’adrénaline qui mène tout droit au mur.

Une discussion importante et parsemée d'humour qui résonne profondément avec la réalité de nombreux auditeurs confrontés au surmenage.

Écoutez Le Boys Club de Radio textos, avec le journaliste Hugo Meunier et l'humoriste Maxim Martin, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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