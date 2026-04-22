Un projet du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé mercredi la construction de deux tours résidentielles de douze et dix-huit étages à Terrebonne.

Ce projet constitue une première au Québec pour un bâtiment de cette hauteur dont la structure est entièrement réalisée en bois d’ingénierie.

Écoutez le vice-président, création de valeur, immobilier durable et construction au Fonds immobilier, Serge Cormier, aborder le tout, mercredi midi, avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.