Un projet du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé mercredi la construction de deux tours résidentielles de douze et dix-huit étages à Terrebonne.
Ce projet constitue une première au Québec pour un bâtiment de cette hauteur dont la structure est entièrement réalisée en bois d’ingénierie.
Écoutez le vice-président, création de valeur, immobilier durable et construction au Fonds immobilier, Serge Cormier, aborder le tout, mercredi midi, avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Pour la première phase du projet, 15% des logements seront des studios affichés à un prix de départ d'environ 1370 $. Ce montant inclut les services (électricité, Wi-Fi, chauffage) ainsi que les cinq électroménagers. Les unités plus vastes, soit des cinq et demi, représenteront 8% de l'offre. La livraison est prévue pour le printemps 2028.»