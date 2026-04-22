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Un projet du Fonds de solidarité FTQ

Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne

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Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
La commission / Cogeco Média

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé mercredi la construction de deux tours résidentielles de douze et dix-huit étages à Terrebonne. 

Ce projet constitue une première au Québec pour un bâtiment de cette hauteur dont la structure est entièrement réalisée en bois d’ingénierie.

Écoutez le vice-président, création de valeur, immobilier durable et construction au Fonds immobilier, Serge Cormier, aborder le tout, mercredi midi, avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Pour la première phase du projet, 15% des logements seront des studios affichés à un prix de départ d'environ 1370 $. Ce montant inclut les services (électricité, Wi-Fi, chauffage) ainsi que les cinq électroménagers. Les unités plus vastes, soit des cinq et demi, représenteront 8% de l'offre. La livraison est prévue pour le printemps 2028.»

Serge Cormier

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