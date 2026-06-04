Le chef du Bloc veut abroger la loi sur la clarté

Yves-François Blanchet et son équipe ont déposé jeudi un projet de loi contenant un seul article dans lequel le Bloc propose l’abrogation de la loi sur la clarté.

Cette dernière accorde au gouvernement fédéral le pouvoir d’évaluer si la question référendaire et la majorité obtenue sont suffisamment claires avant l’ouverture de discussions en vue d’une éventuelle sécession.

Écoutez l’ex-ministre Stéphane Dion, politologue et ex-ministre à l'origine de cette loi, en discuter jeudi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.