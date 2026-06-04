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Crise du logement

Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus

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Entendu dans

La commission

le 4 juin 2026 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement Fréchette a abandonné son projet de loi visant à réformer les coopératives d'habitation, faute de consensus au sein du milieu.

Le texte initial souhaitait imposer des critères de revenus pour s'assurer que ces logements soient réservés aux personnes à faibles revenus.

Cette mesure a suscité une vive opposition du mouvement coopératif, qui y voyait une perte d'autonomie et un système de guichet unique intrusif.

Bien que la protection des acquis des locataires de longue date soit défendue, Luc Ferrandez insiste sur l'urgence d'agir en pleine crise du logement et réclame une réévaluation rapide de la loi, ainsi que la rénovation des HLM vacants.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi à La commission avec Nathalie Normandeau. 

«Moi, je pense qu'il faut donner les logements sociaux et abordables aux gens qui en ont le plus besoin. Tant pis pour le désarroi, tant pis pour la dépossession.»

Luc Ferrandez

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