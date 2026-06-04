Le gouvernement Fréchette a abandonné son projet de loi visant à réformer les coopératives d'habitation, faute de consensus au sein du milieu.

Le texte initial souhaitait imposer des critères de revenus pour s'assurer que ces logements soient réservés aux personnes à faibles revenus.

Cette mesure a suscité une vive opposition du mouvement coopératif, qui y voyait une perte d'autonomie et un système de guichet unique intrusif.

Bien que la protection des acquis des locataires de longue date soit défendue, Luc Ferrandez insiste sur l'urgence d'agir en pleine crise du logement et réclame une réévaluation rapide de la loi, ainsi que la rénovation des HLM vacants.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi à La commission avec Nathalie Normandeau.