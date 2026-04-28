Propositions de Fréchette et Milliard

Alors que la crise du logement continue de sévir, les partis politiques multiplient les promesses pour séduire les premiers acheteurs.

La nouvelle première ministre Christine Fréchette propose le remboursement des droits de mutation, la «taxe de bienvenue», jusqu’à concurrence de 5875$, tandis que le chef libéral Charles Milliard mise sur un remboursement de la TVQ allant jusqu’à 10 000 $ pour l’achat d’une construction neuve de moins de 500 000$.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond aborder le tout, mardi midi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Le chroniqueur, Alexandre Leblond, souligne toutefois que ces mesures, bien qu'attrayantes en apparence, pourraient s'avérer contre-productives dans le marché actuel.

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