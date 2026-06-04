Pour leurs bonnes (et moins bonnes) nouvelles du jour, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dévoilent d'abord les résultats d'un sondage maison révélant que 93 % des auditeurs appuient l'interdiction des boissons énergisantes pour les moins de 16 ans.

La discussion bifurque ensuite vers les actions du groupe «Robins des ruelles», qui vient de commettre un nouveau vol de nourriture dans un supermarché Metro pour la distribuer aux démunis.

Enfin, l'actualité politique et culturelle est survolée, notamment avec l'annonce du décès de l'homme d'affaires Robert Parizeau, le retour à la radio de Marie-Eve Janvier, et un investissement massif de 364 millions de dollars pour la modernisation de l'hôpital de La Malbaie prévu d'ici 2031.

Écoutez les bonnes (et les moins bonnes) nouvelles du jour, avec les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez