Le quotidien infernal d'un peuple

Les commissaires reçoivent Isabelle, mariée à un Cubain depuis 20 ans, qui livre un témoignage percutant sur la détresse de l'île.

Elle décrit une société au bord du gouffre où le manque d'électricité et de carburant paralyse les hôpitaux et empêche le transport des défunts.

Face aux pénuries alimentaires et à l'interdiction récente des cartes de crédit, la population survit difficilement grâce aux envois de l'étranger.

Isabelle dénonce également le détournement de l'aide humanitaire par le gouvernement et la répression féroce exercée contre les manifestants.

Écoutez le témoignage d'Isabelle, conjointe d’un Cubain, jeudi après-midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.