Livre «Que reste-t-il de nos États-Unis?»

Michel Labrecque, journaliste de profession et devenu amoureux des États-Unis alors qu’il était tout jeune garçon, vient de faire paraître son tout nouvel ouvrage, Que reste-t-il de nos États-Unis?, aux Éditions La Presse.

Ce dernier relate, à travers le regard personnel de son auteur, l’évolution de nos voisins du Sud.

Écoutez Michel Labrecque discuter de son livre et des questions qu’il soulève, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.