À cause d'une sécheresse persistante

Le plus grand réservoir d'Hydro-Québec, Caniapiscau, se retrouve aux trois-quarts vide en raison d'un manque de précipitations qui perdure depuis trois ans dans le nord de la province.

Cette faible hydraulicité a forcé la société d'État à réduire ses exportations et à augmenter ses importations, entraînant une baisse de son bénéfice net pour le premier trimestre 2026.

Malgré la situation, la direction financière se montre rassurante, qualifiant ce cycle de phénomène «multi-annuel».

Pour minimiser les risques futurs, Hydro-Québec mise de plus en plus sur la diversification de ses sources d'énergie, notamment l'éolien.

Écoutez Maxime Aucoin, vice‑président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, expliquer le tout vendredi midi à La commission.