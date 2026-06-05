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À cause d'une sécheresse persistante

Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche

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Entendu dans

La commission

le 5 juin 2026 12:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
Le plus grand d’Hydro-Québec est aux trois-quarts vide: une première en 21 ans. / Erman Gunes/ Adobe Stock

Le plus grand réservoir d'Hydro-Québec, Caniapiscau, se retrouve aux trois-quarts vide en raison d'un manque de précipitations qui perdure depuis trois ans dans le nord de la province.

Cette faible hydraulicité a forcé la société d'État à réduire ses exportations et à augmenter ses importations, entraînant une baisse de son bénéfice net pour le premier trimestre 2026.

Malgré la situation, la direction financière se montre rassurante, qualifiant ce cycle de phénomène «multi-annuel».

Pour minimiser les risques futurs, Hydro-Québec mise de plus en plus sur la diversification de ses sources d'énergie, notamment l'éolien.

Écoutez Maxime Aucoin, vice‑président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, expliquer le tout vendredi midi à La commission

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