Comportements agressifs signalés

Une employée d'un organisme communautaire du centre-ville de Montréal a été poursuivie, agrippée et profondément mordue par un écureuil.

Devant la rareté de la situation, elle a dû passer 12 heures aux urgences pour recevoir un vaccin contre la rage.

L'organisme a dénoncé un véritable «labyrinthe administratif»: la ville, la SPCA et les services de la faune s'étant renvoyé la balle avant qu'un exterminateur privé n'intervienne.

Comme l'île de Montréal compte 2,5 millions d'écureuils, que doit-on savoir pour éviter ce type d'incident?

Écoutez Fadwa Lapierre, journaliste et collaboratrice au 98,5, expliquer la problématique, vendredi à La commission.