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Comportements agressifs signalés

Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

La commission

le 5 juin 2026 14:56

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal
Le comportement agressif d'un écureuil est rare, mais souvent lié à la période de protection des petits. / Obsidia Media/ Adobe Stock

Une employée d'un organisme communautaire du centre-ville de Montréal a été poursuivie, agrippée et profondément mordue par un écureuil.

Devant la rareté de la situation, elle a dû passer 12 heures aux urgences pour recevoir un vaccin contre la rage.

L'organisme a dénoncé un véritable «labyrinthe administratif»: la ville, la SPCA et les services de la faune s'étant renvoyé la balle avant qu'un exterminateur privé n'intervienne.

Comme l'île de Montréal compte 2,5 millions d'écureuils, que doit-on savoir pour éviter ce type d'incident? 

Écoutez Fadwa Lapierre, journaliste et collaboratrice au 98,5, expliquer la problématique, vendredi à La commission

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