Le maire choisit l'utilisateur-payeur

Le conseil municipal de l'Assomption s'apprête à adopter un règlement pour installer des parcomètres au centre-ville.

Le maire, Sébastien Nadeau, justifie cette décision par un important défi de stationnement lié à l'afflux quotidien de 5 000 étudiants.

Face à la colère de citoyens et de commerçants craignant une baisse de compétitivité, le maire défend le principe de l'utilisateur-payeur.

Les revenus anticipés, évalués à 400 000 $ pour la première année, serviront à améliorer le transport en commun, à créer de nouveaux stationnements et à soutenir l'autopartage étudiant.

Écoutez le maire de l’Assomption, Sébastien Nadeau, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi midi.