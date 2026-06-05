 Aller au contenu
Le maire choisit l'utilisateur-payeur

Parcomètres à l'Assomption: la grogne des commerçants et citoyens

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

La commission

le 5 juin 2026 12:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Parcomètres à l'Assomption: la grogne des commerçants et citoyens
L'Assomption mise sur les parcomètres pour financer son transport commun. / fedorovekb/ Adobe Stock

Le conseil municipal de l'Assomption s'apprête à adopter un règlement pour installer des parcomètres au centre-ville.

Le maire, Sébastien Nadeau, justifie cette décision par un important défi de stationnement lié à l'afflux quotidien de 5 000 étudiants.

Face à la colère de citoyens et de commerçants craignant une baisse de compétitivité, le maire défend le principe de l'utilisateur-payeur.

Les revenus anticipés, évalués à 400 000 $ pour la première année, serviront à améliorer le transport en commun, à créer de nouveaux stationnements et à soutenir l'autopartage étudiant.

Écoutez le maire de l’Assomption, Sébastien Nadeau, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi midi. 

Vous aimerez aussi

Tramway : «Maintenant, on avance et on ne regarde plus jamais en arrière»
Le Québec maintenant
Tramway : «Maintenant, on avance et on ne regarde plus jamais en arrière»
0:00
5:03
Des précisions sur la formation en arboriculture pour pouvoir planter un arbre
La commission
Des précisions sur la formation en arboriculture pour pouvoir planter un arbre
0:00
4:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal
Rattrapage
Comportements agressifs signalés
Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal
Alimentation estivale: quels sont les pièges?
Rattrapage
Chronique nutrition
Alimentation estivale: quels sont les pièges?
Réglementation en RPA: de 180 à 14 heures de formation
Rattrapage
Soins à domicile
Réglementation en RPA: de 180 à 14 heures de formation
«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»
Rattrapage
Problèmes liés au Dossier Santé numérique
«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
Rattrapage
À cause d'une sécheresse persistante
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
Interdiction des boissons énergisantes: la victoire des parents de Zachary
Rattrapage
Rapidité de la démarche
Interdiction des boissons énergisantes: la victoire des parents de Zachary
Boissons énergisantes, «Robins des ruelles» et Robert Parizeau
Rattrapage
Nouvelles du jour
Boissons énergisantes, «Robins des ruelles» et Robert Parizeau
Le ministre Roberge veut élargir la loi 101: «Il y avait une brèche à colmater»
Rattrapage
Formation professionnelle et école des adultes
Le ministre Roberge veut élargir la loi 101: «Il y avait une brèche à colmater»
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
Rattrapage
PME
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
Réélection de Trump: «Ça a remis en question toute ma vision des États-Unis»
Rattrapage
Livre «Que reste-t-il de nos États-Unis?»
Réélection de Trump: «Ça a remis en question toute ma vision des États-Unis»
«Une fois qu'on a défait quelque chose, on ne peut pas le refaire»
Rattrapage
Le chef du Bloc veut abroger la loi sur la clarté
«Une fois qu'on a défait quelque chose, on ne peut pas le refaire»
Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
Rattrapage
Le quotidien infernal d'un peuple
Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
«La société évolue et se donne des règles, dans tous ces domaines»
Rattrapage
Le choc des idées
«La société évolue et se donne des règles, dans tous ces domaines»
Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus
Rattrapage
Crise du logement
Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus