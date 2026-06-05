Rapidité de la démarche

À l'Assemblée nationale, un projet de loi a été déposé pour interdire la vente de boissons énergisantes aux jeunes de seize ans et moins.

Cette législation prévoit de lourdes sanctions financières pour les contrevenants, qu'ils soient mineurs ou commerçants.

Invités au micro des commissaires, Veronica Martinez et David Miron, parents d'un adolescent de quinze ans décédé après avoir consommé du Red Bull, ont exprimé leur reconnaissance face à la rapidité de cette initiative politique.

Ils soutiennent que la science et les risques pour la santé publique justifient pleinement que le Québec devienne un leader dans ce dossier en Amérique du Nord.

Écoutez le témoignage des parents de Zachary - David Miron et Veronica Martinez - vendredi midi à La commission.