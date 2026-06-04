Formation professionnelle et école des adultes

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a déposé jeudi matin un projet de loi afin d’élargir la loi 101 à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes.
Écoutez le ministre discuter de son troisième projet de loi concernant la protection du français, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y avait un angle mort entre le secondaire et le cégep, ainsi qu’entre la formation générale aux adultes et la formation professionnelle: rien, aucune mesure de protection de la langue française. Je pense qu’il y avait là une brèche à colmater. Donc, je suis content d’arriver avec ce projet de loi-là, qui vient corriger cette situation.»