Formation professionnelle et école des adultes

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a déposé jeudi matin un projet de loi afin d’élargir la loi 101 à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes.

Écoutez le ministre discuter de son troisième projet de loi concernant la protection du français, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.