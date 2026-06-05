Problèmes liés au Dossier Santé numérique

Les journaux Le Devoir, La Presse et le Journal de Québec font état des problèmes qui persistent dans les hôpitaux concernant le Dossier Santé numérique.

Les soucis concernent notamment des erreurs de programmation, des problèmes de prescription, des listes d’attente qui s’allongent ou des résultats de laboratoire perdus.

Des patients sont même privés d’aide alimentaire, selon l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Écoutez le Dr Christian Carrier, hématologue-oncologue et chef du service d’hémato-oncologie ainsi que du département des laboratoires au CIUSSS MCQ, faire état de la situation vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.