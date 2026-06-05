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Problèmes liés au Dossier Santé numérique

«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 5 juin 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»
Les journaux Le Devoir, La Presse et le Journal de Québec font état des problèmes qui persistent dans les hôpitaux concernant le Dossier Santé numérique. / Rostislav Sedlacek / Adobe Stock

Les journaux Le Devoir, La Presse et le Journal de Québec font état des problèmes qui persistent dans les hôpitaux concernant le Dossier Santé numérique.

Les soucis concernent notamment des erreurs de programmation, des problèmes de prescription, des listes d’attente qui s’allongent ou des résultats de laboratoire perdus.

Des patients sont même privés d’aide alimentaire, selon l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Écoutez le Dr Christian Carrier, hématologue-oncologue et chef du service d’hémato-oncologie ainsi que du département des laboratoires au CIUSSS MCQ, faire état de la situation vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Je peux confirmer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique. On continue d'offrir des soins aux patients, les patients sont en sécurité, puis il y a toute une équipe qui travaille pour régler les problèmes. Il faut penser à l'ampleur de ce déploiement-là. Moi, ça faisait 38 ans, si je compte mes études, que je travaille avec un stylo Bic pour faire des entrées de données dans le système.» 

Dr Christian Carrier

Le Dr Christian Carrier souligne ensuite les différents aspects qui nécessitent de l'amélioration pour rendre le système plus efficace. 

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