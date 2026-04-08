Un spécialiste répond à vos questions

Patio Design voit sa licence suspendue pour 42 jours par la RBQ pour mauvais service et représentations trompeuses, une sanction révélée par l'émission La Facture et que l'entreprise conteste.

Comment peut-on mieux se protéger contre les entrepreneurs dont les pratiques ne respectent pas les règles de l’art en matière de construction et de rénovation?

Dans le cas de Patio Design, la licence a été suspendue pour «fausses représentations et mauvais service à la clientèle».

Écoutez la réponse du directeur général de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, Marc-André Harnois à La commission.