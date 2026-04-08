Un spécialiste répond à vos questions

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Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 8 avril 2026 14:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?
Avez-vous déjà eu des problèmes avec un entrepreneur? / Vittaya_25/Adobe Stock

Patio Design voit sa licence suspendue pour 42 jours par la RBQ pour mauvais service et représentations trompeuses, une sanction révélée par l'émission La Facture et que l'entreprise conteste.

Comment peut-on mieux se protéger contre les entrepreneurs dont les pratiques ne respectent pas les règles de l’art en matière de construction et de rénovation? 

Dans le cas de Patio Design, la licence a été suspendue pour «fausses représentations et mauvais service à la clientèle».

Écoutez la réponse du directeur général de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, Marc-André Harnois à La commission.

«Les femmes, les personnes âgées et celles qui maîtrisent moins bien le français peuvent être plus à risque. On en a vu de toutes sortes de cas, et il est certain que les personnes plus vulnérables sont ciblées.»

Marc-André Harnois

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