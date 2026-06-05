Soins à domicile

Un projet de règlement de la ministre de la Santé suscite de vives inquiétudes. Il prévoit de réduire la formation des préposés en résidences privées pour aînés (RPA) de 180 heures à seulement 14 heures.

Invité à l'émission, Derek Cyr, président de la FSQ-CSQ, dénonce l'improvisation du gouvernement face à la pénurie de main-d'œuvre.

Selon lui, cette formation express est insuffisante pour assimiler des tâches complexes, comme la manipulation des patients ou la distribution de médicaments.

Le syndicat s'inquiète également d'une baisse de la surveillance nocturne, redoutant des conséquences graves sur la sécurité des aînés.

Écoutez Dereck Cyr, président de la Fédération de la santé du Québec, discuter du projet de règlement de la ministre de la Santé, vendredi.