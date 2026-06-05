 Aller au contenu
Soins à domicile

Réglementation en RPA: de 180 à 14 heures de formation

par 98.5

0:00
9:13

Entendu dans

La commission

le 5 juin 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réglementation en RPA: de 180 à 14 heures de formation
La formation abrégée soulève des inquiétudes concernant la qualité des soins... / sebra/ Adobe Stock

Un projet de règlement de la ministre de la Santé suscite de vives inquiétudes. Il prévoit de réduire la formation des préposés en résidences privées pour aînés (RPA) de 180 heures à seulement 14 heures.

Invité à l'émission, Derek Cyr, président de la FSQ-CSQ, dénonce l'improvisation du gouvernement face à la pénurie de main-d'œuvre.

Selon lui, cette formation express est insuffisante pour assimiler des tâches complexes, comme la manipulation des patients ou la distribution de médicaments.

Le syndicat s'inquiète également d'une baisse de la surveillance nocturne, redoutant des conséquences graves sur la sécurité des aînés.

Écoutez Dereck Cyr, président de la  Fédération de la santé du Québec, discuter du projet de règlement de la ministre de la Santé, vendredi. 

«On se pose la question : comment on peut passer de 180 heures à 14 heures et donner le même service?»

Dereck Cyr, président de la  Fédération de la Santé du Québec

Vous aimerez aussi

La ville de Québec désignée région de biosphère par l'UNESCO
Le Québec maintenant
La ville de Québec désignée région de biosphère par l'UNESCO
0:00
7:40
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
La commission
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
0:00
9:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal
Rattrapage
Comportements agressifs signalés
Cohabitation difficile avec les 2,5 millions d'écureuils de Montréal
Alimentation estivale: quels sont les pièges?
Rattrapage
Chronique nutrition
Alimentation estivale: quels sont les pièges?
«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»
Rattrapage
Problèmes liés au Dossier Santé numérique
«Il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ce n’est pas catastrophique»
Parcomètres à l'Assomption: la grogne des commerçants et citoyens
Rattrapage
Le maire choisit l'utilisateur-payeur
Parcomètres à l'Assomption: la grogne des commerçants et citoyens
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
Rattrapage
À cause d'une sécheresse persistante
Raréfaction de l'eau: le plus grand réservoir d’Hydro-Québec s'assèche
Interdiction des boissons énergisantes: la victoire des parents de Zachary
Rattrapage
Rapidité de la démarche
Interdiction des boissons énergisantes: la victoire des parents de Zachary
Boissons énergisantes, «Robins des ruelles» et Robert Parizeau
Rattrapage
Nouvelles du jour
Boissons énergisantes, «Robins des ruelles» et Robert Parizeau
Le ministre Roberge veut élargir la loi 101: «Il y avait une brèche à colmater»
Rattrapage
Formation professionnelle et école des adultes
Le ministre Roberge veut élargir la loi 101: «Il y avait une brèche à colmater»
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
Rattrapage
PME
L'achat local: le choix stratégique de Vaillancourt Portes et Fenêtres
Réélection de Trump: «Ça a remis en question toute ma vision des États-Unis»
Rattrapage
Livre «Que reste-t-il de nos États-Unis?»
Réélection de Trump: «Ça a remis en question toute ma vision des États-Unis»
«Une fois qu'on a défait quelque chose, on ne peut pas le refaire»
Rattrapage
Le chef du Bloc veut abroger la loi sur la clarté
«Une fois qu'on a défait quelque chose, on ne peut pas le refaire»
Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
Rattrapage
Le quotidien infernal d'un peuple
Cuba s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent
«La société évolue et se donne des règles, dans tous ces domaines»
Rattrapage
Le choc des idées
«La société évolue et se donne des règles, dans tous ces domaines»
Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus
Rattrapage
Crise du logement
Coopératives d'habitation: le gouvernement recule face au manque de consensus