Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Carl Vaillancourt, président et propriétaire de Vaillancourt Portes et Fenêtres.

Fondée il y a 79 ans, l'entreprise se distingue dans un marché québécois très compétitif.

Elle mise principalement sur l'expertise technique, la fiabilité et le choix de l'approvisionnement local pour se démarquer, arborant fièrement la certification «Produit du Québec».

En pleine croissance avec 260 employés, Vaillancourt investit activement dans la robotisation pour pallier le manque de main-d'œuvre et optimiser sa production de portes et fenêtres.

Écoutez Carl Vaillancourt, président et propriétaire de Vaillancourt Portes et Fenêtres, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi.