Chronique nutrition

La saison chaude est à nos portes et tout le monde s'en réjouit.
Toutefois, l'été pousse les Québécois à se tourner vers certains produits alimentaires - boissons alcoolisées, cafés glacés, crème glacée molle, jus, smoothies, boissons de réhydratation, bols-repas et croustilles de légumes - qui peuvent représenter des pièges sur le plan alimentaire.
Quels sont les meilleurs choix?
Écoutez la docteure en nutrition Isabelle Huot se pencher sur le sujet au micro de La commission, pour sa chronique du vendredi.
«Un des pièges, c'est le café glacé. Là, ce sont vraiment des desserts liquides. Le problème, c'est quand on en prend tous les jours. Parce que je ne suis pas ici pour faire la morale contre tous ces petits plaisirs-là de l'été. On s'entend que c'est correct de se faire plaisir avec de la crème glacée ou un café glacé. C'est juste que ça devient quotidien. Moi, je vois des files de jeunes le matin qui s'en vont chercher ça. Tout est une question de fréquence.»
Autre sujet abordé:
- Analyse des canettes de boisson énergisante.