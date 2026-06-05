Chronique nutrition

La saison chaude est à nos portes et tout le monde s'en réjouit.

Toutefois, l'été pousse les Québécois à se tourner vers certains produits alimentaires - boissons alcoolisées, cafés glacés, crème glacée molle, jus, smoothies, boissons de réhydratation, bols-repas et croustilles de légumes - qui peuvent représenter des pièges sur le plan alimentaire.

Quels sont les meilleurs choix?

Écoutez la docteure en nutrition Isabelle Huot se pencher sur le sujet au micro de La commission, pour sa chronique du vendredi.