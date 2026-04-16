Nouvelle série sur TV5

François Papineau et Bénédicte Décarie, comédiens et couple, ont quitté la ville avec leurs deux enfants pour s’installer en forêt en Estrie, une expérience documentée dans la nouvelle série diffusée sur TV5 «Vivre en forêt».

Pour le comédien, s'installer en forêt avec ses enfants de huit et dix ans est une façon de leur offrir un environnement sain. Malgré les défis logistiques, comme l'entretien d'un potager, la famille savoure chaque moment de cette existence plus authentique et sereine.

Écoutez l'acteur François Papineau expliquer pourquoi lui et sa conjointe, Bénédicte Décary, ont choisi de quitter leur ville bien-aimée, jeudi midi, à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.