La finale du Concours musical international de Montréal, auquel participent 24 violonistes de 17 nationalités, débutera mercredi soir à la Maison symphonique.
Écoutez l’actrice Guylaine Tremblay, qui est la porte-parole de cet événement mettant de l’avant de jeunes talents, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je suis allée voir quelques compétitions depuis le début, et je suis éblouie par le talent de cette nouvelle génération de musiciens. Ce n’est pas croyable.»
Autre sujet abordé:
- Porte-parole de la fête nationale pour une deuxième année consécutive