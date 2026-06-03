La finale du Concours musical international de Montréal, auquel participent 24 violonistes de 17 nationalités, débutera mercredi soir à la Maison symphonique.

Écoutez l’actrice Guylaine Tremblay, qui est la porte-parole de cet événement mettant de l’avant de jeunes talents, en discuter au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.