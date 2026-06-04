Elle succède à Céline Galipeau

La journaliste Azeb Wolde-Giorghis a été nommée pour succéder à Céline Galipeau, qui quitte ses fonctions après 18 ans à la barre du Téléjournal de fin de soirée.

Actuellement correspondante à Washington, la future chef d'antenne effectuera sa transition vers ce rôle exigeant à compter du 17 août prochain.

Écoutez Azeb Wolde-Giorghis discuter de sa vision du journalisme et de ses ambitions pour le Téléjournal avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et l'animateur Patrick Lagacé, jeudi.