Comblée par l'affection du public

La comédienne Léane Labrèche-Dor revient sur l'immense succès de la quotidienne Antigang, dont le dernier épisode de la saison est diffusé jeudi soir.

Elle revient sur l'attachement du public pour son rôle de Fanny, un personnage écrit tout en nuances dont l'esprit va parfois plus vite que ses paroles.

L'actrice ressent beaucoup de sa reconnaissance pour la place que Fanny occupe dans le quotidien de l'auditoire, expliquant que ce rôle semble offrir un précieux moment de décrochage aux gens.

Écoutez le long entretien de Léane Labrèche-Dor jeudi avant-midi à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Jeune maman, elle se confie également sur sa réalité familiale rythmée par le métier d'acteur et sur la stabilité inattendue que lui apporte le plateau d'une quotidienne.