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Comblée par l'affection du public

Le succès de Léane Labrèche-Dor avec son rôle de Fanny dans Antigang

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 16 avril 2026 12:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le succès de Léane Labrèche-Dor avec son rôle de Fanny dans Antigang
Marie-Eve Tremblay reçoit Léane Labrèche-Dor pour la grande entrevue du jeudi. / Cogeco Média

La comédienne Léane Labrèche-Dor revient sur l'immense succès de la quotidienne Antigang, dont le dernier épisode de la saison est diffusé jeudi soir.

Elle revient sur l'attachement du public pour son rôle de Fanny, un personnage écrit tout en nuances dont l'esprit va parfois plus vite que ses paroles.

L'actrice ressent beaucoup de sa reconnaissance pour la place que Fanny occupe dans le quotidien de l'auditoire, expliquant que ce rôle semble offrir un précieux moment de décrochage aux gens.

Écoutez le long entretien de Léane Labrèche-Dor jeudi avant-midi à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Jeune maman, elle se confie également sur sa réalité familiale rythmée par le métier d'acteur et sur la stabilité inattendue que lui apporte le plateau d'une quotidienne.

«Les gens dans les quotidiennes, on est les fonctionnaires du jeu! Les heures sont plus prévisibles...»

Léane Labrèche-Dor

Au passage, elle rend un hommage vibrant à ses parents, Marc Labrèche et Fabienne Dor, soulignant comment leur ouverture et leur résilience ont forgé la femme qu'elle est aujourd'hui.

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