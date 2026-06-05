Le Québec maintenant

La révélation afro-francophone Yasser Didon s'est confiée à l'équipe du Québec maintenant à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album, Step.

L'artiste est revenu sur son parcours unique, de son enfance au Congo sous la rigueur d’un père militaire à ses études universitaires en immersion totale à Pittsburgh.

Établi à Montréal pour des raisons familiales, il y a trouvé un public chaleureux et une véritable rampe de lancement pour sa carrière musicale.

Propulsé par une collaboration majeure avec le rappeur Loud, il embrasse désormais pleinement ses racines à travers sa musique.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi au Québec maintenant.