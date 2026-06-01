Énigme historique

Christian Page jette une lumière sur deux grandes énigmes historiques.

Il commence par révéler que parmi les célèbres mousquetaires d'Alexandre Dumas, seul d'Artagnan a réellement existé.

Récemment, une découverte archéologique majeure aux Pays-Bas pourrait avoir mis au jour ses restes, bien qu'un archéologue fanatique ait tenté d'en voler une partie avant les analyses ADN.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout lundi matin au micro de Radio textos.

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