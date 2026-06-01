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Énigme historique

Sur les traces de d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?

par 98.5

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14:47

Entendu dans

Radio textos

le 1 juin 2026 12:02

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sur les traces de d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?
Christian Page / Cogeco Média

Christian Page jette une lumière sur deux grandes énigmes historiques.

Il commence par révéler que parmi les célèbres mousquetaires d'Alexandre Dumas, seul d'Artagnan a réellement existé.

Récemment, une découverte archéologique majeure aux Pays-Bas pourrait avoir mis au jour ses restes, bien qu'un archéologue fanatique ait tenté d'en voler une partie avant les analyses ADN. 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout lundi matin au micro de Radio textos

Autre sujet abordé: 

  • La pyramide de Khéops est-elle alignée sur la vitesse de la lumière pour servir de balise extraterrestre?

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