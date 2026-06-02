Éviter les blessures graves aux mains

En période estivale, afin de prévenir des lésions et d'autres accidents fréquents, comme les blessures liées aux scies, tondeuses ou hélices de bateau, la Dre Charlotte Jaloux recommande de retirer systématiquement ses bijoux avant toute activité manuelle ou sportive.

Cette dernière lance une mise en garde contre le «dégantage» du doigt... un traumatisme grave.

Écoutez la chirurgienne plastique et spécialiste de la main à l’Hôpital général de Montréal, Charlotte Jaloux, expliquer le tout, mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.