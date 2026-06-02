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Éviter les blessures graves aux mains

Lors de travaux manuels: pourquoi retirer ses bagues est essentiel

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 2 juin 2026 11:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Lors de travaux manuels: pourquoi retirer ses bagues est essentiel
Porter des bagues causent des blessures graves comme le «dégantage» du doigt, lors de travaux manuels ou d'activités sportives. / Kathleen/ Adobe Stock

En période estivale, afin de prévenir des lésions et d'autres accidents fréquents, comme les blessures liées aux scies, tondeuses ou hélices de bateau, la Dre Charlotte Jaloux recommande de retirer systématiquement ses bijoux avant toute activité manuelle ou sportive.

Cette dernière lance une mise en garde contre le «dégantage» du doigt... un traumatisme grave. 

Écoutez la chirurgienne plastique et spécialiste de la main à l’Hôpital général de Montréal, Charlotte Jaloux, expliquer le tout, mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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