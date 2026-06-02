Près de 14 ans après son inscription au Code de la sécurité routière, la loi sur les corridors de sécurité reste profondément méconnue au Québec.

Les automobilistes peinent à adopter le bon comportement à l’approche d’un véhicule d’urgence immobilisé.

Écoutez Carl Nadeau, expert en conduite chez Michelin et André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec et policier à la retraite, faire la lumière sur cette problématique, mardi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon les experts, le manque de formation des conducteurs et la panique face aux sirènes expliquent ce blocage.

Au lieu de ralentir et de changer de voie de manière préventive, plusieurs automobilistes figent ou attendent la dernière seconde.

Pourtant, la règle est simple: dès que les gyrophares clignotent sur l'accotement, il faut ralentir et s'éloigner si la manœuvre est sécuritaire.