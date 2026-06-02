Le premier ministre, Mark Carney, et son homologue québécoise, Christine Fréchette, annonceront cet après-midi de multiples ententes.

Selon le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, ils annonceront des accords en transport, en infrastructure, en santé, en enseignement supérieur et en habitation.

L'animateur Jérôme Landry qualifie toutefois cet événement de «gros show politique» orchestré avec de l'argent public emprunté, exacerbant le déficit de la province qui s'élève déjà à plus de 24,5 milliards de dollars.

Mark Carney et Christine Fréchette seront à Longueuil à 15h mardi après-midi pour dévoiler le contenu de ces ententes.

Écoutez l'animateur Jérôme Landry aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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