Une analyse des effets probables

Marie-Eve Fournier analyse la décision d'Ottawa de suspendre la taxe d'accise sur l'essence pour dix mois.
Si les entreprises et les PME saluent ce répit, des craintes subsistent quant à l'absorption de cette marge par les pétrolières et au coût environnemental.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.
«Mark Carney fait le pari que ça va aider l'économie canadienne à mieux résister aux effets de la guerre [en Iran].»
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