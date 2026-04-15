Une analyse des effets probables

Marie-Eve Fournier analyse la décision d'Ottawa de suspendre la taxe d'accise sur l'essence pour dix mois.

Si les entreprises et les PME saluent ce répit, des craintes subsistent quant à l'absorption de cette marge par les pétrolières et au coût environnemental.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.