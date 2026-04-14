Capteurs installés sous des bureaux

Après le télétravail, c'est le retour au bureau pour plusieurs employés et certains se voient attribuer un capteur sous leur bureau pour savoir s'ils sont à leur poste ou non.

Il ne récolte aucune donnée personnelle selon son créateur, mais il y a des dérives potentielles, explique la journaliste Fadwa Lapierre.

Les capteurs en question reconnaissent notamment la chaleur corporelle des employés.

Écoutez le reportage de la journaliste et autrice, Fadwa Lapierre, à ce sujet, mardi soir, au micro de Philippe Cantin.