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Capteurs installés sous des bureaux

De nouveaux outils de surveillance pour les employeurs: «C'est inquiétant»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 avril 2026 18:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
De nouveaux outils de surveillance pour les employeurs: «C'est inquiétant»
Les capteurs en question sont-ils éthiques? / Adobe Stock / Africa Studio

Après le télétravail, c'est le retour au bureau pour plusieurs employés et certains se voient attribuer un capteur sous leur bureau pour savoir s'ils sont à leur poste ou non.

Il ne récolte aucune donnée personnelle selon son créateur, mais il y a des dérives potentielles, explique la journaliste Fadwa Lapierre.

Les capteurs en question reconnaissent notamment la chaleur corporelle des employés.

Écoutez le reportage de la journaliste et autrice, Fadwa Lapierre, à ce sujet, mardi soir, au micro de Philippe Cantin.

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