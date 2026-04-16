Le créateur de contenu américain Brayden Peters, mieux connu sous le pseudonyme «Clavicular», inquiète par sa récente déchéance diffusée en direct sur le web.

Suivi par des millions de jeunes, il est l’une des figures de proue du «lookmaxxing», une tendance visant à maximiser l’apparence physique par des méthodes extrêmes, comme se frapper la mâchoire au marteau ou consommer des drogues pour rester mince.

Mardi dernier, le jeune homme de 20 ans a été hospitalisé à Miami après une surdose de médicaments et d'alcool documentée en direct.

Quelle est l'influence de ce type de contenu auprès des adolescents?

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin.