Christine Fréchette a été assermentée comme 33e première ministre du Québec. Bien que la cérémonie ait été empreinte de solennité, le discours de Mme Fréchette, axé sur ses priorités personnelles et familiales, visait surtout à se faire connaître davantage des Québécois sans toutefois dévoiler de nouvelles orientations politiques majeures.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Jonathan Trudeau souligne que le véritable test pour la nouvelle première ministre surviendra lors de la formation de son Conseil des ministres et de son discours inaugural le 5 mai prochain.

Pour l'instant, l'unité affichée au sein du caucus caquiste semble fragile, certains députés décrivant une atmosphère «tranquille» ou une «unité de façade» en attendant de connaître leur sort au sein du nouvel effectif gouvernemental.

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