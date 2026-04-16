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33e première ministre du Québec

Christine Fréchette: un test réussi, mais une unité qui tient avec de la broche

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Christine Fréchette: un test réussi, mais une unité qui tient avec de la broche
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Christine Fréchette a été assermentée comme 33e première ministre du Québec. Bien que la cérémonie ait été empreinte de solennité, le discours de Mme Fréchette, axé sur ses priorités personnelles et familiales, visait surtout à se faire connaître davantage des Québécois sans toutefois dévoiler de nouvelles orientations politiques majeures.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Jonathan Trudeau souligne que le véritable test pour la nouvelle première ministre surviendra lors de la formation de son Conseil des ministres et de son discours inaugural le 5 mai prochain.

Pour l'instant, l'unité affichée au sein du caucus caquiste semble fragile, certains députés décrivant une atmosphère «tranquille» ou une «unité de façade» en attendant de connaître leur sort au sein du nouvel effectif gouvernemental.

Autres sujets traités:

  • Le double standard en politique;
  • Le Parti libéral du Québec (PLQ) grimpe de cinq points pour atteindre 32%, devançant ainsi le Parti Québécois (PQ);
  • Paul St-Pierre Plamondon courtise les nationalistes déçus de la CAQ.

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