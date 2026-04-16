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La rue Beaudry en fort mauvais état

À Joliette: le maire installe un panneau pour dénoncer l'inaction de Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 09:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
À Joliette: le maire installe un panneau pour dénoncer l'inaction de Québec
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Excédé par l'état de la rue Beaudry, une artère majeure de Joliette sous juridiction provinciale, le maire Pierre-Luc Bellerose a décidé de passer aux actes. 

La municipalité a installé un grand panneau invitant les automobilistes à contacter le 511 plutôt que l'hôtel de ville pour rapporter les nids-de-poule.

Le maire dénonce le désengagement du ministère des Transports, qu'il qualifie de «ministère de la Tergiversation».

Il appelle Québec à prioriser la réparation du réseau actuel de 30 000 km avant de lancer de nouveaux projets d'envergure.

Écoutez Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, expliquer le tout jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

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