Absentéisme et gestion des cols bleus

En pleine série de trois jours de grève, les cols bleus de Montréal ont provoqué d'importants ralentissements en bloquant la rue Sherbrooke.

Pour Luc Ferrandez, cette stratégie de confrontation est une erreur qui aliène la population, alors que le soutien public est nécessaire aux négociations.

L'ex-maire souligne que le syndicat souffre d'un grave problème de gestion et d'un taux d'absentéisme bien plus élevé que dans les autres services d'urgence.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.