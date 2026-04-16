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Absentéisme et gestion des cols bleus

Blocage de la rue Sherbrooke: une mobilisation syndicale jugée contre-productive

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 09:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Blocage de la rue Sherbrooke: une mobilisation syndicale jugée contre-productive
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

En pleine série de trois jours de grève, les cols bleus de Montréal ont provoqué d'importants ralentissements en bloquant la rue Sherbrooke.

Pour Luc Ferrandez, cette stratégie de confrontation est une erreur qui aliène la population, alors que le soutien public est nécessaire aux négociations. 

L'ex-maire souligne que le syndicat souffre d'un grave problème de gestion et d'un taux d'absentéisme bien plus élevé que dans les autres services d'urgence. 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«On est surtout en déficit de compétences, puis en déficit de mobilisation, puis en déficit de travail. C'est ça notre gros problème.»

Luc Ferrandez

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