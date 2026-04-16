Tragédie sur l'autoroute 30

Le 19 juillet 2022, la vie de la famille de Mélanie Séguin a basculé lorsqu'un camionneur, Baljeet Singh, a percuté de plein fouet le véhicule de sa belle-fille Nancy Lefrançois sur l'autoroute 30.

L'impact a coûté la vie à Nancy et à son fils de 11 ans, Loïc, en plus de blesser gravement plusieurs autres personnes.

Alors que le conducteur a plaidé coupable mercredi, les détails révélés sur sa distraction au volant, lui qui jouait à un jeu sur son téléphone au moment du drame, ravivent une douleur immense pour les proches.

Écoutez Mélanie Séguin aborder le tout, jeudi après-midi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Au-delà de la colère face à l'irresponsabilité du chauffeur, Mme Séguin dénonce les failles du système de justice et de l'indemnisation.

Elle déplore que le coupable puisse être considéré comme une «victime de la route» par la SAAQ, bénéficiant ainsi de soins, alors que les familles endeuillées doivent se battre pour obtenir un soutien psychologique adéquat.