L’intelligence artificielle n'aide pas

Le désengagement des travailleurs coûte annuellement 10 000 milliards de dollars américains en productivité à l'échelle mondiale.
Au Canada, le constat est frappant: à peine 21% des employés se disent investis, tandis que 58% affirment avoir ressenti un stress intense, le taux le plus élevé au monde.
Marie-Eve Fournier souligne que l’intelligence artificielle n’est pas la solution miracle espérée par les dirigeants, puisque 89% d'entre eux n'ont constaté aucun gain de productivité après son implantation.
La clé réside plutôt dans la gestion humaine, l'empathie et le soutien des gestionnaires, eux-mêmes souvent épuisés.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.
«Désolée de dire ça aux patrons, mais le problème, c'est eux... l'engagement des employés, ça vient directement du patron.»