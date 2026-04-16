L’intelligence artificielle n'aide pas

Le désengagement des travailleurs coûte annuellement 10 000 milliards de dollars américains en productivité à l'échelle mondiale.

Au Canada, le constat est frappant: à peine 21% des employés se disent investis, tandis que 58% affirment avoir ressenti un stress intense, le taux le plus élevé au monde.

Marie-Eve Fournier souligne que l’intelligence artificielle n’est pas la solution miracle espérée par les dirigeants, puisque 89% d'entre eux n'ont constaté aucun gain de productivité après son implantation.

La clé réside plutôt dans la gestion humaine, l'empathie et le soutien des gestionnaires, eux-mêmes souvent épuisés.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.