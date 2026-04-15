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Spécialisée dans les véhicules hors route

Tarifs douaniers: l'action de BRP plonge de 36 % mercredi

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Le Québec maintenant

le 15 avril 2026 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Tarifs douaniers: l'action de BRP plonge de 36 % mercredi
Le gouvernement américain impose un tarif de 25 % et la majorité des modèles de véhicules hors route de BRP sont exportés aux États-Unis. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

L'action de l'entreprise BRP de Valcourt, spécialisée dans les véhicules hors route, a subi une chute brutale de 36 % mercredi.

Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump depuis le 1er avril forcent la multinationale à suspendre ses prévisions financières pour l'exercice 2027.

La majorité des modèles de véhicules hors route de BRP sont exportés aux États-Unis.  

Écoutez les explications de la chroniqueuse économique Michèle Boisvert, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

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  • Quelles sont les entreprises les plus appréciées des Québécois?

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