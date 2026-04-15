L'action de l'entreprise BRP de Valcourt, spécialisée dans les véhicules hors route, a subi une chute brutale de 36 % mercredi.

Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump depuis le 1er avril forcent la multinationale à suspendre ses prévisions financières pour l'exercice 2027.

La majorité des modèles de véhicules hors route de BRP sont exportés aux États-Unis.

Écoutez les explications de la chroniqueuse économique Michèle Boisvert, mercredi, au micro de Philippe Cantin.