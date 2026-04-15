L’analyste Dan McTeague, spécialiste des prix de l'énergie, tempère les attentes à la suite de l'annonce d'une baisse de la taxe d'assise par le gouvernement.

Selon lui, cette réduction d'environ 11 cents sera largement neutralisée par le passage obligatoire à la «formulation d'été» de l'essence, plus coûteuse à raffiner.

À cela s'ajoutent l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et la volatilité des marchés mondiaux.

L'expert souligne que l'ajustement des marges de profit des détaillants et le maintien de la TPS sur un prix à la pompe élevé limitent l'impact réel pour les consommateurs, incluant ceux qui n'utilisent pas de carburant fossile, mais subissent l'inflation du transport.

Écoutez Dan McTeague, président de l’Association des Canadiens pour une énergie abordable et spécialiste des prix de l'essence, à La commission.