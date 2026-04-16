À l'occasion de sa chronique, Luc Ferrandez revient sur la cérémonie d'assermentation de la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Si le décorum était au rendez-vous, le chroniqueur retient surtout le ton pragmatique emprunté par celle qui succède à François Legault ainsi que la rigueur budgétaire annoncée par cette dernière.

Pour Luc Ferrandez, Fréchette marque une rupture nette avec l'ère précédente en affirmant qu'elle fera face à une réalité économique contraignante, marquée par des coffres vides et des défis de croissance.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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