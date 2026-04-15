Virale sur les réseaux sociaux

Une méthode utilisée par des parents pour calmer leurs enfants lorsqu'ils font des crises ou des caprices prend de l’ampleur grâce aux réseaux sociaux.

Elle consiste à détourner l’attention des enfants de ce qui les contrarie en appelant un nom d’une personne qui n’existe pas: Jessica.

Dans beaucoup de vidéos, on remarque des effets immédiats où les enfants cessent complètement de crier puisqu'ils essayent de comprendre qui est cette fameuse Jessica.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux Frédéric Labelle raconter les effets de cette méthode, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.