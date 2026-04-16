Un premier match à domicile ce dimanche

Le FC Supra s'apprête à disputer son premier match à domicile ce dimanche au stade du CEPSUM face à l'Atlético Ottawa.

Pour Rocco Placentino, président du club et ancien joueur de l'Impact, l'identité locale est au cœur du projet; l'effectif et le personnel étaient d'ailleurs composés à 100 % de Québécois lors du premier match de la saison la semaine dernière.

Alors que le CF Montréal traverse une période difficile, Placentino souhaite avant tout que le succès revienne au grand club montréalais, tout en offrant aux partisans une option offensive et excitante avec le FC Supra.

Écoutez Rocco Placentino aborder le tout, jeudi matin, en compagnie du chroniqueur Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.