Est-ce vraiment envisageable?

Le président finlandais Alexander Stubb a des liens étroits avec le premier ministre canadien Mark Carney, les médias ayant rapporté cette semaine qu'ils s'écrivent régulièrement, mais qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue diplomatique?

Considérant que selon un sondage mené en janvier 2026, une majorité de Canadiens se dit favorable à une adhésion du Canada à l'Union européenne, est-ce envisageable de considérer cette option?

Écoutez l'avis de Michèle Boisvert, chroniqueuse économique, sur cette question, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.