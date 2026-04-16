Un face-à-face musclé

Le duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney à la Chambre des communes a tourné à l'avantage du premier ministre, mercredi, sur la question de la taxe d'accise.

Alors que le chef conservateur attaquait sa gestion de l'inflation, M. Carney a répliqué avec une «punchline» efficace sur les transfuges ayant quitté le camp conservateur pour le rejoindre.

Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas, lors de sa chronique sur la politique fédérale, jeudi à Lagacé le matin.