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Un face-à-face musclé

Le duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney à l'avantage du premier ministre

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney à l'avantage du premier ministre
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney à la Chambre des communes a tourné à l'avantage du premier ministre, mercredi, sur la question de la taxe d'accise. 

Alors que le chef conservateur attaquait sa gestion de l'inflation, M. Carney a répliqué avec une «punchline» efficace sur les transfuges ayant quitté le camp conservateur pour le rejoindre. 

Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas, lors de sa chronique sur la politique fédérale, jeudi à Lagacé le matin

«Mark Carney sort de ce premier vrai face-à-face en position de force.»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé:

  • Des révélations de la CBC indiquent que des remboursements automatiques de près de cinq millions de dollars sont versés par l'Agence du revenu du Canada sans révision manuelle, facilitant ainsi des fraudes majeures.

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