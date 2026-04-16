Un face-à-face musclé

Le duel entre Pierre Poilievre et Mark Carney à la Chambre des communes a tourné à l'avantage du premier ministre, mercredi, sur la question de la taxe d'accise.
Alors que le chef conservateur attaquait sa gestion de l'inflation, M. Carney a répliqué avec une «punchline» efficace sur les transfuges ayant quitté le camp conservateur pour le rejoindre.
Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas, lors de sa chronique sur la politique fédérale, jeudi à Lagacé le matin.
«Mark Carney sort de ce premier vrai face-à-face en position de force.»
Autre sujet abordé:
- Des révélations de la CBC indiquent que des remboursements automatiques de près de cinq millions de dollars sont versés par l'Agence du revenu du Canada sans révision manuelle, facilitant ainsi des fraudes majeures.