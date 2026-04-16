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Une manifestation «payante»?

Grève des cols bleus: l'intersection Sherbrooke et Pie-IX paralysée

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
Grève des cols bleus: l'intersection Sherbrooke et Pie-IX paralysée
Manifestation des cols bleus de Ville de Montréal devant le stade olympique et le jardin botanique, bloquant la rue Sherbrooke durant une grève de trois jours pour une convention collective échue depuis fin 2024. / Cogeco Média

Une manifestation d'envergure des cols bleus de la Ville de Montréal paralyse jeudi matin l'intersection des rues Sherbrooke et Pie-IX, devant le Stade olympique.

En grève pour trois jours dans l'espoir de débloquer les négociations entourant leur convention collective échue depuis fin 2024, les travailleurs ont installé tentes et toilettes chimiques, confirmant leur intention d'occuper les lieux.

Si Patrick Lagacé reconnaît la légitimité de leurs revendications salariales, il fustige leur méthode de blocage en pleine heure de pointe.

Selon l'animateur, cette stratégie ne suscite pas la sympathie, mais s'achète plutôt la colère des Montréalais.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, expliquer le tout jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.

«Manifester dans une rue comme ça, en pleine heure de pointe [...] il y a personne qui change d'idée, qui devient sympathique à la cause. Vous vous tirez dans le pied.»

Patrick Lagacé
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