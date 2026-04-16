Une manifestation «payante»?

Une manifestation d'envergure des cols bleus de la Ville de Montréal paralyse jeudi matin l'intersection des rues Sherbrooke et Pie-IX, devant le Stade olympique.

En grève pour trois jours dans l'espoir de débloquer les négociations entourant leur convention collective échue depuis fin 2024, les travailleurs ont installé tentes et toilettes chimiques, confirmant leur intention d'occuper les lieux.

Si Patrick Lagacé reconnaît la légitimité de leurs revendications salariales, il fustige leur méthode de blocage en pleine heure de pointe.

Selon l'animateur, cette stratégie ne suscite pas la sympathie, mais s'achète plutôt la colère des Montréalais.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, expliquer le tout jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.