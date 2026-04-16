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Décès tragique de Zachary Miron

Boissons énergisantes: la FEEP réclame une interdiction pour les mineurs

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 avril 2026 08:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Boissons énergisantes: la FEEP réclame une interdiction pour les mineurs
Boissons énergisantes: la FEEP réclame une interdiction pour les mineurs. / Adobe Stock

Le décès tragique de Zachary Miron, 15 ans, terrassé par un mélange de Red Bull et de médication pour le TDAH, relance avec force le débat sur l'encadrement des boissons énergisantes au Québec.

Écoutez le président de la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP), Stéphane Mayer, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il presse le gouvernement d'agir pour protéger les jeunes des risques cardiaques liés à ces produits hautement caféinés.

Accompagnée de plusieurs directions d'écoles, la FEEP appuie les recommandations de la Santé publique visant à interdire la vente de ces boissons aux moins de 16 ans.

Malgré l'interdiction déjà en vigueur dans certains établissements, la consommation demeure préoccupante à l'extérieur des murs de l'école.

Pour Stéphane Mayer, il est impératif de légiférer pour éviter qu'un autre drame ne survienne, alors que l'interaction entre ces boissons et certains stimulants prescrits est jugée dangereuse.

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