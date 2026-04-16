Entre 12 et 15 millimètres jeudi

Le Québec s'apprête à recevoir de nouvelles précipitations jeudi, alors qu'une zone de pluie traversera la province du sud vers le nord.

On attend entre 12 et 15 millimètres de pluie pour la journée, ce qui pourrait aggraver la situation dans certaines zones déjà sous surveillance pour des risques d'inondations, notamment sur la rive nord et du côté de l'Outaouais.

Écoutez Jean-Charles Beaubois aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Heureusement, une accalmie est prévue dès vendredi, malgré un mercure qui jouera au yo-yo durant le week-end.

Si les températures demeurent positives le jour, le risque de gel nocturne reste présent pour les prochaines nuits.

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