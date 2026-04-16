L'effet Coachella

Le passage de Justin Trudeau au festival Coachella a eu un effet inattendu sur le marchandisage sportif québécois.

Arborant une casquette des Alouettes de Montréal dans un look décontracté, l'ancien premier ministre a déclenché une vague virale, provoquant une rupture de stock immédiate pour l'équipe de la LCF.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé: