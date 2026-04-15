Promesses de la première ministre

La première ministre désignée, Christine Fréchette, sera officiellement assermentée ce mercredi, avant de tenir une première réunion avec son caucus.

Alors qu’elle a promis d’apporter des changements, elle dispose de peu de temps pour faire ses preuves avant la prochaine échéance électorale.

Christine Fréchette a aussi ouvert la porte à la nomination de personnes non élues au sein de son conseil des ministres, ce qui pourrait créer des divisions au sein du caucus.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser les premières journées du mandat de Christine Fréchette, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.