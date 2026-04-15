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Promesses de la première ministre

Christine Fréchette: «Le changement davantage cosmétique qu’idéologique»

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Lagacé le matin

le 15 avril 2026 07:15

Avec

Patrick Lagacé
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Jonathan Trudeau
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Christine Fréchette: «Le changement davantage cosmétique qu’idéologique»
Christine Fréchette, sera officiellement assermentée ce mercredi, avant de tenir une première réunion avec son caucus. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

La première ministre désignée, Christine Fréchette, sera officiellement assermentée ce mercredi, avant de tenir une première réunion avec son caucus.

Alors qu’elle a promis d’apporter des changements, elle dispose de peu de temps pour faire ses preuves avant la prochaine échéance électorale.

Christine Fréchette a aussi ouvert la porte à la nomination de personnes non élues au sein de son conseil des ministres, ce qui pourrait créer des divisions au sein du caucus.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser les premières journées du mandat de Christine Fréchette, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«J'ai hâte de voir si Christine Fréchette a un plan. Pour l'instant, on comprend que c'est le portefeuille du contribuable, avec l'accent mis sur le coût de la vie: remboursement de la taxe de bienvenue, essence, épicerie. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a pas juste le contribuable qui étouffe. Le gouvernement aussi est cassé comme un clou.»

Jonathan Trudeau

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