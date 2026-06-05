Un déploiement tumultueux

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le déploiement tumultueux du dossier santé numérique dans les CIUSSS du Québec.
Bien que Santé Québec affiche un optimisme officiel, de nombreux médecins brisent le silence dans les médias, se disant épuisés par l'implantation de la plateforme.
Ils rapportent des baisses de productivité majeures et des ralentissements de services qui nuisent directement aux patients, notamment en raison d'alertes intempestives lors des prescriptions.
Bien qu'une courbe d'apprentissage soit normale pour ce type de transition technologique, ces témoignages de soignants s'avèrent particulièrement inquiétants.
Autres sujets traités:
- DPJ: des intervenantes ont inventé des motifs pour retirer des enfants à leur famille;
- Interdiction de la vente de boisson énergisante aux adolescents;
- Des plaques de béton sont tombées du plafond à l'hôpital de Rimouski;
- Le SPVM recherche trois suspects liés à la décapitation et au piétinement d'une marionnette à l'effigie du ministre Jean Boulet le 2 mai dernier;
- Le collectif «Robin des Ruelles» a orchestré un vol collectif impliquant 50 personnes dans une épicerie Métro de Montréal;
- Moyen-Orient: les États-Unis et l'Iran diffusent des messages contradictoires sur les négociations;
- Ukraine: Volodymyr Zelensky propose des pourparlers face à face et un cessez-le-feu à Vladimir Poutine dans une lettre ouverte;
- Urgence humanitaire à Cuba: des pannes d'électricité de 20 à 22 heures par jour et de graves pénuries d'eau;
- Le «beau risque 2.0» de Christine Fréchette et l'immense capital de confiance du public envers Mark Carney;
- Présentation de la stratégie nationale de l'IA.