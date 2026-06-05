Un déploiement tumultueux

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Patrick Lagacé aborde le déploiement tumultueux du dossier santé numérique dans les CIUSSS du Québec.

Bien que Santé Québec affiche un optimisme officiel, de nombreux médecins brisent le silence dans les médias, se disant épuisés par l'implantation de la plateforme.

Ils rapportent des baisses de productivité majeures et des ralentissements de services qui nuisent directement aux patients, notamment en raison d'alertes intempestives lors des prescriptions.

Bien qu'une courbe d'apprentissage soit normale pour ce type de transition technologique, ces témoignages de soignants s'avèrent particulièrement inquiétants.

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